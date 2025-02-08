«Снайперы с трёх сторон»: Наши парни из воронки от ФАБа уничтожили 17 солдат ВСУ и вырвались из кольца
Командир Ара: Бойцы ВС РФ смогли уничтожить 17 солдат ВСУ, выходя из окружения
Штурмовая группа ВС РФ из восьми солдат успешно вышла из окружения на Донецком направлении, уничтожив 17 противников. Наши парни оборонялись в воронке от ФАБа до момента, когда смогли покинуть ловушку, организованную ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал командир взвода группировки «Юг» с позывным Ара.
«Нас как бы заняли в кольцо, и мы начали чуть-чуть откатываться. Откатились метров на 100, там воронка от ФАБа большая, и мы там начали работать. Мы когда ввосьмером туда закатились, вот представьте, у воронки по вам начинает работать ДШК (крупнокалиберный пулемёт, — Прим. Life.ru), пулемёт, снайперы, и в вас работает со всех трёх направлений», — рассказал солдат.
Перед тем как оказаться в окружении, взвод выполнял задачу, поставленную командованием. Парням было необходимо проникнуть на позиции противника и занять два опорных пункта. В задание выдвинулась группа из восьми штурмовиков. Действовали они ночью при плохой видимости из-за тумана, однако тепловизор не использовали, чтобы избежать риска быть замеченными. В итоге первый опорный пункт удалось захватить без задержек, но на втором возникли трудности.
«Я, когда услышал, он (противник, — Прим. Life.ru) такой говорит: «Хто свои?», ну я сразу очередь туда. Двоих сразу скосил. Аркадий мне там помог, мы их там потушили. Аркадий сразу туда гранату закинул. Бах!» — рассказал он.
Ранее Life.ru рассказал, что наши парни смогли отразить контратаку противника в районе села Каменское в Запорожской области. В итоге часть пехоты ВСУ была ликвидирована, а остальная — рассеяна. Российская армия успешно нанесла удар при помощи дронов. Противник потерял три танка и около десяти солдат.
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