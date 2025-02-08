«‎Снайперы с трёх сторон»: Наши парни из воронки от ФАБа уничтожили 17 солдат ВСУ и вырвались из кольца

Штурмовая группа ВС РФ из восьми солдат успешно вышла из окружения на Донецком направлении, уничтожив 17 противников. Наши парни оборонялись в воронке от ФАБа до момента, когда смогли покинуть ловушку, организованную ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал командир взвода группировки «Юг» с позывным Ара.

«Нас как бы заняли в кольцо, и мы начали чуть-чуть откатываться. Откатились метров на 100, там воронка от ФАБа большая, и мы там начали работать. Мы когда ввосьмером туда закатились, вот представьте, у воронки по вам начинает работать ДШК (крупнокалиберный пулемёт, — Прим. Life.ru), пулемёт, снайперы, и в вас работает со всех трёх направлений», — рассказал солдат.

Перед тем как оказаться в окружении, взвод выполнял задачу, поставленную командованием. Парням было необходимо проникнуть на позиции противника и занять два опорных пункта. В задание выдвинулась группа из восьми штурмовиков. Действовали они ночью при плохой видимости из-за тумана, однако тепловизор не использовали, чтобы избежать риска быть замеченными. В итоге первый опорный пункт удалось захватить без задержек, но на втором возникли трудности.

«Я, когда услышал, он (противник, — Прим. Life.ru) такой говорит: «Хто свои?», ну я сразу очередь туда. Двоих сразу скосил. Аркадий мне там помог, мы их там потушили. Аркадий сразу туда гранату закинул. Бах!» — рассказал он.