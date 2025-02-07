Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 09:29

Наши бойцы отбили контратаку в Запорожской области, уничтожив часть пехоты ВСУ

Рогов: ВС РФ отразили контратаку ВСУ у Каменского в Запорожской области

Бойцы ВС РФ успешно отразили контратаку ВСУ в районе села Каменское в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«На степногорском направлении у Каменского противник предпринял для ума необъяснимую попытку контратаки в количестве трёх танков и до роты пехоты. Часть пехоты уничтожена, часть рассеяна, бежали обратно», — сказал он в беседе с ТАСС.

Рогов добавил, что наши бойцы нанесли удар по группе ВСУшников при помощи дронов. В результате противник потерял три танка и около десяти солдат.

МО: Российские танки обзавелись полной защитой от FPV-дронов
МО: Российские танки обзавелись полной защитой от FPV-дронов

Ранее в Минобороны РФ раскрыли детали отражения вчерашнего контрнаступа ВСУ в Курской области. По данным ведомства, противник осуществил восемь волн атак. Нападения шли в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar