Наши бойцы отбили контратаку в Запорожской области, уничтожив часть пехоты ВСУ
Рогов: ВС РФ отразили контратаку ВСУ у Каменского в Запорожской области
Бойцы ВС РФ успешно отразили контратаку ВСУ в районе села Каменское в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«На степногорском направлении у Каменского противник предпринял для ума необъяснимую попытку контратаки в количестве трёх танков и до роты пехоты. Часть пехоты уничтожена, часть — рассеяна, бежали обратно», — сказал он в беседе с ТАСС.
Рогов добавил, что наши бойцы нанесли удар по группе ВСУшников при помощи дронов. В результате противник потерял три танка и около десяти солдат.
Ранее в Минобороны РФ раскрыли детали отражения вчерашнего контрнаступа ВСУ в Курской области. По данным ведомства, противник осуществил восемь волн атак. Нападения шли в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.
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