Наши бойцы отбили контратаку в Запорожской области, уничтожив часть пехоты ВСУ

Бойцы ВС РФ успешно отразили контратаку ВСУ в районе села Каменское в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«На степногорском направлении у Каменского противник предпринял для ума необъяснимую попытку контратаки в количестве трёх танков и до роты пехоты. Часть пехоты уничтожена, часть — рассеяна, бежали обратно», — сказал он в беседе с ТАСС.

Рогов добавил, что наши бойцы нанесли удар по группе ВСУшников при помощи дронов. В результате противник потерял три танка и около десяти солдат.