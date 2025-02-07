МО: Российские танки обзавелись полной защитой от FPV-дронов

Замначальника Главного автобронетанкового управления МО РФ Сергей Шалёный сообщил о создании в России танков, оснащённых полной защитой корпуса и башни от FPV-дронов. По словам генерал-майора, установленный комплект не ограничивает подвижность машины и позволяет ей работать на все 360 градусов.

Благодаря разработке отечественные ОБТ лишились уязвимых для беспилотников мест. Защитный комплекс закрывает моторно-трансмиссионное отделение, борта, корму и башню, перечислил замнач ГАБТУ МО.

«Нами проработан вопрос защиты танка от FPV-дронов, которая будет закрывать полностью весь танк, однако защита будет располагаться на башне. Это позволит орудию работать на 360 градусов, не ограничивая боевые возможности», — отметил Шалёный в беседе с журналистами.

Генерал добавил, что БПЛА на радиоуправлении сейчас эффективно подавляются комплексами РЭБ. А вот дроны на оптоволокне пока можно остановить лишь механически — с помощью решётчато-сетчатых экранов. Однако в среднесрочной перспективе российскую технику планируется оснастить активными системами защиты.