Новый танк «Уралвагонзавода» покажут на крупнейшей оборонной выставке в ОАЭ

Россия впервые представит за рубежом экспортный вариант танка Т-90М «Прорыв». Он будет представлен на международной выставке IDEX в Абу-Даби, стартующей 17 февраля.

«Рособоронэкспорт»доставил в Объединённые Арабские Эмираты разработанный и произведенный Уралвагонзаводом танк Т-90МС для показа на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби», — сказано в сообщении.

Т-90М «Прорыв» является наиболее современной моделью в семействе Т-90, адаптированной к современным боевым условиям. Он оснащён всеракурсной защитой, высокоавтоматизированной системой управления огнем и улучшенной живучестью.

Танк получил новую башню и более мощный двигатель (1130 л.с.), а также 125-мм пушку, способную поражать цели на расстоянии до 5 км. Новый многоканальный прицел позволяет использовать оружие в любое время суток, а возможность обмена данными с другими машинами в реальном времени стала ключевой особенностью модернизированной модели.