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Регион
5 февраля, 06:46

Новый танк «Уралвагонзавода» покажут на крупнейшей оборонной выставке в ОАЭ

Россия впервые представит за рубежом экспортный вариант танка Т-90М «Прорыв»

В Абу-Даби доставили танк Т-90МС «Уралвагонзавода». Обложка © Telegram / Рособоронэкспорт

В Абу-Даби доставили танк Т-90МС «Уралвагонзавода». Обложка © Telegram / Рособоронэкспорт

Россия впервые представит за рубежом экспортный вариант танка Т-90М «Прорыв». Он будет представлен на международной выставке IDEX в Абу-Даби, стартующей 17 февраля.

  • В Абу-Даби на выставку IDEX 2025 доставили танк Т-90МС «Уралвагонзавода». Фото © Telegram / Рособоронэкспорт
    В Абу-Даби на выставку IDEX 2025 доставили танк Т-90МС «Уралвагонзавода». Фото © Telegram / Рособоронэкспорт

В Абу-Даби на выставку IDEX 2025 доставили танк Т-90МС «Уралвагонзавода». Фото © Telegram / Рособоронэкспорт

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«Рособоронэкспорт»доставил в Объединённые Арабские Эмираты разработанный и произведенный Уралвагонзаводом танк Т-90МС для показа на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби», — сказано в сообщении.

Т-90М «Прорыв» является наиболее современной моделью в семействе Т-90, адаптированной к современным боевым условиям. Он оснащён всеракурсной защитой, высокоавтоматизированной системой управления огнем и улучшенной живучестью.

Танк получил новую башню и более мощный двигатель (1130 л.с.), а также 125-мм пушку, способную поражать цели на расстоянии до 5 км. Новый многоканальный прицел позволяет использовать оружие в любое время суток, а возможность обмена данными с другими машинами в реальном времени стала ключевой особенностью модернизированной модели.

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Также российский концерн «Калашников» покажет новый зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» во время международной выставки вооружений и военной техники IDEX-2025 в ОАЭ. Оружие способно защищать важные объекты инфраструктуры от ударов противника.

Оксана Попова
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