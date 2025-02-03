Новейший российский ЗРК впервые покажут на выставке в ОАЭ
«Калашников» разработал новый ЗРК «Крона-Э» и покажет его на выставке в ОАЭ
Новый ЗРК «Крона-Э». Обложка © Telegram / Концерн «Калашников»
Российский концерн «Калашников» покажет новый зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» во время международной выставки вооружений и военной техники IDEX-2025 в ОАЭ. Оружие способно защищать важные объекты инфраструктуры от ударов противника.
«Концерн «Калашников» впервые экспонирует новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны «Крона-Э» на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, которая пройдёт с 17 по 21 февраля в Абу-Даби», — сказано в тексте.
«Крона-Э» будет прикрывать от вражеских обстрелов государственные объекты, городскую инфраструктуру, склады, стратегические коммуникации. Основными целями комплекса станут вражеские беспилотники среднего класса. Средствами поражения ЗРК выступают управляемые ракеты 9М340 и 9М333.
Ранее концерн «Калашников» опубликовал кадры, на которых запечатлён первый полёт управляемого боеприпаса (УБ) модели «КУБ-10Э». Это оружие предназначено для уничтожения небронированной военной техники противника, в том числе бронетранспортёров, командных пунктов, систем противовоздушной и противоракетной обороны, объектов радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, логистических объектов и так далее.