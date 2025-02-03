Новейший российский ЗРК впервые покажут на выставке в ОАЭ

Российский концерн «Калашников» покажет новый зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» во время международной выставки вооружений и военной техники IDEX-2025 в ОАЭ. Оружие способно защищать важные объекты инфраструктуры от ударов противника.

«Концерн «Калашников» впервые экспонирует новейший зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны «Крона-Э» на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, которая пройдёт с 17 по 21 февраля в Абу-Даби», — сказано в тексте.

«Крона-Э» будет прикрывать от вражеских обстрелов государственные объекты, городскую инфраструктуру, склады, стратегические коммуникации. Основными целями комплекса станут вражеские беспилотники среднего класса. Средствами поражения ЗРК выступают управляемые ракеты 9М340 и 9М333.