«Калашников» показал первый полёт нового дрона-камикадзе «Куб-10Э»

Концерн «Калашников» опубликовал кадры, на которых запечатлён первый полёт управляемого боеприпаса (УБ) модели «КУБ-10Э» — новейшей разработки в линейке изделий «КУБ».

«Калашников» показал новый дрон-камикадзе «Куб-10Э». Видео © Telegram / Концерн «Калашников»

Этот высокотехнологичный боеприпас предназначен для уничтожения небронированной военной техники противника, в том числе бронетранспортёров, командных пунктов, систем противовоздушной и противоракетной обороны, объектов радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, логистических объектов, полевых складов боеприпасов и ГСМ, стартовых площадок для беспилотных летательных аппаратов, а также самолетов и вертолетов, находящихся на аэродромах без укрытий.

УБ «КУБ-10Э» может успешно применяться в любое время суток, в различных погодных условиях, при силе ветра до 15 м/с и в диапазоне температур окружающей среды от -30°C до +40°C. По сравнению с предыдущими моделями линейки «КУБ», новинка обладает значительно большей дальностью полета и боевой эффективностью. Управление боеприпасом осуществляется по заданным координатам с использованием системы спутниковой навигации ГНСС. Запуск УБ осуществляется с катапульты. Крейсерская скорость полета составляет 100 км/ч, а диапазон высот полета находится в пределах от 100 до 2500 м.

Как отметили в пресс-службе компании, управляемые боеприпасы серии «КУБ» зарекомендовали себя исключительно эффективно в зоне проведения специальной военной операции, получив положительные отзывы от военнослужащих. Концерн «Калашников» увеличил производство почти в 10 раз в течение текущего года. В целом, линейка «КУБ» включает в себя ряд модификаций управляемых боеприпасов с различными характеристиками и назначением.