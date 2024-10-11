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11 октября, 09:16

«Калашников» испытал в зоне спецоперации новый беспилотник «Голиаф»

В зоне СВО успешно испытали новый дрон «Голиаф» производства оружейного концерна «Калашников». Сейчас рассматривается возможность его поставки тактическим силовым структурам, заявила пресс-служба компании.

Испытания дрона «Голиаф». Видео © Концерн «Калашников»

«В дальнейшем рассматривается возможность оснащения такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур для эффективного выполнения боевых задач», — говорится в сообщении.

Беспилотники «Голиаф» предназначены для разведки и отслеживания цели в реальном времени. Разработчики учли замечания бойцов СВО и внедрили в дрон систему возврата на базу при потере связи.

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Недавно концерн «Калашников» модернизировал беспилотник СКАТ 350 М. После доработки дрон гораздо меньше подвержен средствам радиоэлектронной борьбы противника. Сотрудники предприятия учли пожелания солдат из зоны спецоперации.

Обложка ©

Концерн «Калашников»

Николай Рюмин
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