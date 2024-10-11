«Калашников» испытал в зоне спецоперации новый беспилотник «Голиаф»
В зоне СВО успешно испытали новый дрон «Голиаф» производства оружейного концерна «Калашников». Сейчас рассматривается возможность его поставки тактическим силовым структурам, заявила пресс-служба компании.
Испытания дрона «Голиаф». Видео © Концерн «Калашников»
«В дальнейшем рассматривается возможность оснащения такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур для эффективного выполнения боевых задач», — говорится в сообщении.
Беспилотники «Голиаф» предназначены для разведки и отслеживания цели в реальном времени. Разработчики учли замечания бойцов СВО и внедрили в дрон систему возврата на базу при потере связи.
Недавно концерн «Калашников» модернизировал беспилотник СКАТ 350 М. После доработки дрон гораздо меньше подвержен средствам радиоэлектронной борьбы противника. Сотрудники предприятия учли пожелания солдат из зоны спецоперации.