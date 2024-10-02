Российские разработчики снизили уязвимость дрона СКАТ для вражеских РЭБ

Модернизированный беспилотник СКАТ 350 М стал менее подвержен средствам радиоэлектронной борьбы. Как сообщили в концерне «Калашников», в результате усовершенствования разведывательный комплекс теперь способен менять частоты в канале управления во время полёта, что значительно повышает его устойчивость к воздействиям противника.

В пресс-службе отметили, что изменения были внесены на основе отзывов военнослужащих, полученных во время испытаний в боевых условиях. Разработчики СКАТа активно сотрудничают с пользователями, что позволяет улучшать характеристики комплекса. В частности, было увеличено количество каналов на наземном приёмо-передающем устройстве (НППУ).

«Мы внедрили уникальное техническое решение, позволяющее переключать канал прямо в момент полёта. Мы можем уйти на другой канал или уменьшить мощность текущего, чтобы ускользнуть от средств РЭБ противника. НППУ обеспечивает программное переключение между широко и узконаправленными антеннами. Кроме того, линия связи между наземной станцией управления и НППУ увеличена, что обеспечивает безопасность боевой работы расчета БЛА», — отметил директор дивизиона беспилотных летательных аппаратов концерна «Калашников» Александр Лихачёв.