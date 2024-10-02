Российские разработчики снизили уязвимость дрона СКАТ для вражеских РЭБ
Концерн «Калашников» улучшил защиту от средств РЭБ дрону СКАТ 350М
Беспилотник СКАТ 350. Обложка © Telegram / Концерн «Калашников»
Модернизированный беспилотник СКАТ 350 М стал менее подвержен средствам радиоэлектронной борьбы. Как сообщили в концерне «Калашников», в результате усовершенствования разведывательный комплекс теперь способен менять частоты в канале управления во время полёта, что значительно повышает его устойчивость к воздействиям противника.
В пресс-службе отметили, что изменения были внесены на основе отзывов военнослужащих, полученных во время испытаний в боевых условиях. Разработчики СКАТа активно сотрудничают с пользователями, что позволяет улучшать характеристики комплекса. В частности, было увеличено количество каналов на наземном приёмо-передающем устройстве (НППУ).
«Мы внедрили уникальное техническое решение, позволяющее переключать канал прямо в момент полёта. Мы можем уйти на другой канал или уменьшить мощность текущего, чтобы ускользнуть от средств РЭБ противника. НППУ обеспечивает программное переключение между широко и узконаправленными антеннами. Кроме того, линия связи между наземной станцией управления и НППУ увеличена, что обеспечивает безопасность боевой работы расчета БЛА», — отметил директор дивизиона беспилотных летательных аппаратов концерна «Калашников» Александр Лихачёв.
Ранее Life.ru рассказывал, что на «Уралдронзаводе» разработали тяжёлый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Такой БПЛА может атаковать противника при помощи гранатомёта и огнемёта, а также минировать территории, вести разведку и транспортировать грузы. На данный момент изделие проходит полигонные испытания.