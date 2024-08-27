«Калашников» презентовал новый подствольный гранатомёт

Концерн «Калашников» презентует новый подствольный гранатомёт ГП-46 на Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая состоится с 24 по 26 сентября в Баку. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Калашников» презентует новый подствольный гранатомёт. Видео © Telegram / Концерн «Калашников»

«Изделие предназначено для поражения живой силы противника, расположенной на местности, находящейся в окопах, траншеях и небронированной технике», — уточняется в сообщении концерна.

В публикации подчеркнули, что гранатомёт можно установить на любой автомат Калашникова или на специальный откидной приклад. Масса оружия составляет 1,6 кг, а скорострельность — 5-6 выстрелов в минуту. Гранатомёт предназначен для стрельбы прямой наводкой на расстояние до 400 метров.