«Калашников» презентовал новый подствольный гранатомёт
«Калашников» впервые представит новый гранатомёт ГП-46 на выставке в Баку
Концерн «Калашников» презентует новый подствольный гранатомёт ГП-46 на Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая состоится с 24 по 26 сентября в Баку. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Калашников» презентует новый подствольный гранатомёт. Видео © Telegram / Концерн «Калашников»
«Изделие предназначено для поражения живой силы противника, расположенной на местности, находящейся в окопах, траншеях и небронированной технике», — уточняется в сообщении концерна.
В публикации подчеркнули, что гранатомёт можно установить на любой автомат Калашникова или на специальный откидной приклад. Масса оружия составляет 1,6 кг, а скорострельность — 5-6 выстрелов в минуту. Гранатомёт предназначен для стрельбы прямой наводкой на расстояние до 400 метров.
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Telegram / Концерн «Калашников»