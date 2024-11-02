«Калашников» завершил стрельбовые испытания компактного автомата АМ-17

«Государственные испытания нового перспективного автомата АМ-17 завершились успешно. В настоящий момент концерн «Калашников» оформляет результаты испытаний и готовит необходимую документацию для получения литеры «О1» на это изделие», — рассказал глава концерна.

Автомат был разработан по заказу Министерства обороны России в качестве оружия для вспомогательных подразделений.

Ранее Life.ru сообщал о том, что в зоне проведения специальной военной операции был успешно испытан новый беспилотник концерна «Калашников» «Голиаф». Аппарат способен выполнять разведывательные задачи и отслеживать цель в реальном времени. Кроме того, по просьбам бойцов разработчики добавили «Голиафу» функцию возврата на базу при потере сигнала.