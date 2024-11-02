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2 ноября, 15:53

«Калашников» завершил стрельбовые испытания компактного автомата АМ-17

Автомат АМ-17 на выставке-форуме «Армия — 2019». Обложка © Wikipedia.org / Виталий В. Кузьмин

Автомат АМ-17 на выставке-форуме «Армия — 2019». Обложка © Wikipedia.org / Виталий В. Кузьмин

Концерн «Калашников» завершил стрельбовые испытания компактного автомата АМ-17. Об этом заявил глава группы компаний Алан Лушников.

«Государственные испытания нового перспективного автомата АМ-17 завершились успешно. В настоящий момент концерн «Калашников» оформляет результаты испытаний и готовит необходимую документацию для получения литеры «О1» на это изделие», — рассказал глава концерна.

Автомат был разработан по заказу Министерства обороны России в качестве оружия для вспомогательных подразделений.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что в зоне проведения специальной военной операции был успешно испытан новый беспилотник концерна «Калашников» «Голиаф». Аппарат способен выполнять разведывательные задачи и отслеживать цель в реальном времени. Кроме того, по просьбам бойцов разработчики добавили «Голиафу» функцию возврата на базу при потере сигнала.

Юрий Лысенко
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