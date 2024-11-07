Коротыш с характером. Каким получился новый «Калашников» АМ-17 Новейший автомат АМ-17 в скором времени пополнит арсенал российских военных и сотрудников спецслужб. О возможностях преемника АКС-74У и его преимуществах над западными аналогами — в материале Life.ru. 6 ноября, 21:31 Компактный автомат АМ-17. Обложка © Telegram / Концерн «Калашников»

В начале ноября концерн «Калашников» отчитался о завершении стрельбовых испытаний компактного автомата АМ-17. Новинка достойно сдала итоговый экзамен, подтвердив надёжность конструкции и ресурс, а также показав хорошую кучность огня. От запуска в серию и принятия на вооружение разработку отделяет лишь оформление необходимых бумаг для массового производства.

Впервые образец был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», где сразу вызвал ажиотаж и приковал внимание представителей различных силовых ведомств. Интерес к нему выразили в МО, ФСБ, ФСО и Росгвардии, а экс-министр обороны Сергей Шойгу и вовсе рекомендовал вооружить автоматом лётчиков, доработав массо-габаритные характеристики.

К слову, на пути к финальной конфигурации конструкция АМ-17 неоднократно претерпевала изменения. Итоговую версию компактного автомата с учётом требований заказчика, результатов госиспытаний и даже опыта спецоперации на Украине представили лишь на «Армии-2024».

АМ-17: характеристики автомата

Автомат Калашникова складной АКС-74У. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Прообразом для АМ-17 послужил малогабаритный автомат МА, разработанный легендарным отечественным оружейником Евгением Драгуновым ещё в 1970-е годы. От «калашниковского» АКС-74У он отличался прежде всего обилием полимерных элементов, которые снижали массу, конструкцией ствольной коробки (она состояла из «аппера» и «ловера»), флажковым предохранителем и диоптрическим прицелом. Спустя почти полвека все эти особенности МА нашли своё воплощение в АМ-17, что создавался уже в России для замены морально устаревшей «ксюхи».

Сама концепция, которой придерживается АМ-17, сейчас всё чаще именуется иноязычной аббревиатурой CQB (close-quarters battle — «бой в ограниченном пространстве»). Отсюда и требование к компактности автомата, который за счёт уменьшенных габаритов должен быть практичен в столкновениях на ближней дистанции, а также удобен для стеснённых условий боевых машин, экипажи которых не избалованы пространством.

Длина АМ-17 с разложенным прикладом всего 740 мм (со сложенным — 490 мм) при весе без магазина 2,5 кг. Для сравнения: длина АК-12 достигает 940 мм при весе 3,5 кг. Калибр обоих образцов одинаков — 5,45 мм по полям нарезов, а боепитание унифицировано и осуществляется из коробчатых 30-зарядных магазинов. При этом темп стрельбы новинки сравним с оным у пистолетов-пулемётов и достигает 850 выстрелов в минуту. Также существует версия АМ-17 под дозвуковой патрон 9х39 мм, которая именуется АМБ-17.

Согласно концепции АМ-17 важны требования к компактности автомата, который должен быть практичен в столкновениях на ближней дистанции, а также удобен для стеснённых условий боевых машин. Фото © ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru

Конструкция АМ-17

Основные характеристики автомата малогабаритного АМ-17. Инфографика © Life.ru

Малогабаритный автомат имеет классическую компоновку, автоматика осуществляется за счёт использования энергии пороховых газов. Пластиковый «ловер» отлит зацело с пистолетной рукоятью и спусковой скобой и включает в себя ударно-спусковой механизм куркового типа, флажковый предохранитель – переводчик огня на три положения и шахту магазина.

АМ-17 штатно оборудуется планкой Пикатинни, необходимой для установки коллиматорных и ночных прицелов. В ранних версиях основание мушки было съёмным, в финальной же оно выполнено из полимера зацело с цевьём, которое также оборудовано системой M-LOK для крепления дополнительных аксессуаров. Телескопический приклад регулируется по длине и складывается вправо. Ствол комплектуется щелевым пламегасителем, возможна установка прибора малошумной стрельбы. Рукоять взведения затвора может быть смонтирована как на правую, так и на левую сторону ствольной коробки. На обе стороны выведен и переводчик режимов огня, а значит, пользоваться автоматом одинаково удобно смогут и правши, и левши.

Сравнение АМ-17 с западными аналогами

Карабин Mk 18 CQBR

Карабин Mk 18 CQBR. Фото © Namuwiki

Аналогом АМ-17 в Вооружённых силах США является карабин Mk 18 CQBR, созданный на базе штурмовой винтовки M4A1. Неоспоримыми плюсами заокеанской разработки принято считать высокую унификацию с оружейной платформой AR, а также модульность конструкции. Mk 18 активно эксплуатируется в ВМС, спецназом Navy SEAL, рейнджерами, экипажами бронемашин и подразделениями других видов войск.

Впрочем, во многом Mk 18 уступает АМ-17. Длина образца — 750 мм, а масса без патронов — 2,7 кг. При этом приклад карабина из-за размещения там возвратной пружины не складывается, а автоматика без газового поршня приводит к быстрому засорению затворной группы. В результате затвор с восемью боевыми упорами может не закрыть патронник — и выстрела при нажатии на спуск не произойдёт. На этот случай предусмотрен ручной досылатель, но в экстренных ситуациях времени на устранение проблемы попросту не будет. Кроме того, Mk 18 крайне требователен к качеству патронов, и задержки при стрельбе для «американца» — рядовое дело.

Винтовка от Heckler und Koch HK416 A5

Винтовка от Heckler und Koch HK416 A5. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Ещё одним конкурентом российского автомата является немецкая винтовка от Heckler und Koch HK416 A5. Её система автоматики модернизирована по сравнению с платформой AR и включает короткоходный газовый поршень. Длина HK416 A5 с самым коротким 11-дюймовым стволом достигает 710 мм, а масса — аж 3,4 кг. Приклад всё так же нескладной, а ахиллесовой пятой «немца», как и в случае с Mk 18, стала сравнительно низкая надёжность. Складывать приклад немецкое CQB-оружие «научилось» лишь с HK433, но длина новой винтовки с 11-дюймовым стволом увеличилась и составила 843 мм (577 мм со сложенным прикладом). Вес тоже сравним с полноценным автоматом и равняется 3,25 кг.

Таким образом, эти и десятки других аналогов АМ-17 вроде швейцарского SIG SG-552, чешского CZ 805 BREN A2 или короткоствольного израильского IWI Carmel тяжелее российской разработки. Те же образцы, что могут похвастать немного меньшей длиной, лишены складывающегося приклада. И если надёжность «иностранцев» часто вызывает вопросы, то продукт концерна «Калашников» подтвердил свою безотказность на деле, побывав на полях специальной военной операции. Восторженные комментарии наших военных — главный аргумент в пользу творения отечественных оружейников.

Авторы Илья Пушкарев