Концерн «Калашников» создал новый ударный дрон «Куб-10Э» с улучшенными ТТХ

Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников в интервью ТАСС сообщил о создании новой модификации ударного беспилотника «Куб» с улучшенными тактико-техническими характеристиками (ТТХ) под названием «Куб-10Э». Этот дрон значительно превосходит своих предшественников в линейке по дальности действия и огневой мощи.

«Он предназначен для поражения вражеской небронированной военной техники и бронетранспортёров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тылового обеспечения», — перечислил Лушников.

Согласно заявлению главы концерна, обновлённый дрон развивает крейсерскую скорость до 100 км/ч, а высота, на которой он способен выполнять задачи, варьируется в пределах от 100 до 2 500 метров. Запуск аппарата осуществляется при помощи катапульты.