Медведев заявил, что поставка танков в ВС РФ увеличилась в 8 раз за три года

За последние три года объём поставок новых и отремонтированных танков в российские войска увеличился почти в восемь раз. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«За последние три года в [российские] войска новых и отремонтированных танков, их количество, поставка, увеличилась практически в восемь раз», — сказал Медведев в ходе рабочей поездки на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

На СВО российские войска, в частности, применяют, танки Т-62, Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90.