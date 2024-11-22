«Орешник» (ракета)
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Регион
22 ноября, 16:39

Медведев заявил, что поставка танков в ВС РФ увеличилась в 8 раз за три года

За последние три года объём поставок новых и отремонтированных танков в российские войска увеличился почти в восемь раз. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«За последние три года в [российские] войска новых и отремонтированных танков, их количество, поставка, увеличилась практически в восемь раз», — сказал Медведев в ходе рабочей поездки на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

На СВО российские войска, в частности, применяют, танки Т-62, Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90.

Ранее сообщалось, что российские военные угнали у противника танк Leopard. Сперва бойцы с помощью FPV-дронов отработали по гусеничной технике, а после увезли подбитый трофей.

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Медведев оценил применение системы «Орешник»: Вы, чёрт возьми, получили это
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Shutterstock / FOTODOM / Andrey Kryuchenko

Полина Никифорова
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