Разведгруппа ВСУ высадилась на остров на Днепре и тут же сгинула
РИА «Новости»: Российские солдаты уничтожили разведгруппу ВСУ на берегу Днепра
Российские военные уничтожили разведывательную группу ВСУ на побережье одного из островов на реке Днепр. Войска противника пытались произвести высадку в зоне проведения спецоперации. О пресечении операции украинских военных сообщает РИА «Новости».
«Разведывательная группа ВСУ в составе трёх человек уничтожена при попытке высадки на одном из островов на Днепре», — доложили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили четырёх членов украинской разведгруппы в Курской области. Для атаки солдат ВСУ были использованы FPV-дроны войсковой группировки «Север»
Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN