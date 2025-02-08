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Регион
8 февраля, 08:09

Разведгруппа ВСУ высадилась на остров на Днепре и тут же сгинула

РИА «Новости»: Российские солдаты уничтожили разведгруппу ВСУ на берегу Днепра

Российские военные уничтожили разведывательную группу ВСУ на побережье одного из островов на реке Днепр. Войска противника пытались произвести высадку в зоне проведения спецоперации. О пресечении операции украинских военных сообщает РИА «Новости».

«Разведывательная группа ВСУ в составе трёх человек уничтожена при попытке высадки на одном из островов на Днепре», — доложили в военном ведомстве.

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Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили четырёх членов украинской разведгруппы в Курской области. Для атаки солдат ВСУ были использованы FPV-дроны войсковой группировки «Север»

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Ольга Сливченко
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