Расчёт ударных FPV-дронов войсковой группировки «Север» уничтожил разведывательную группу из четырех украинских военнослужащих, входящих в состав 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новости» источник в российском силовом ведомстве.

По словам собеседника, расчёт FPV-дронов ликвидировал украинскую разведгруппу, которая действовала в районе населенного пункта Старая Сорочина в Курской области. В распоряжение наших коллег также попало видео, зафиксировавшее момент уничтожения украинских разведчиков с помощью дрона.