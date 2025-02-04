Расчёт ударных FPV-дронов уничтожил украинскую разведгруппу в Курской области
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Расчёт ударных FPV-дронов войсковой группировки «Север» уничтожил разведывательную группу из четырех украинских военнослужащих, входящих в состав 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новости» источник в российском силовом ведомстве.
По словам собеседника, расчёт FPV-дронов ликвидировал украинскую разведгруппу, которая действовала в районе населенного пункта Старая Сорочина в Курской области. В распоряжение наших коллег также попало видео, зафиксировавшее момент уничтожения украинских разведчиков с помощью дрона.
Ранее сдавшийся в плен украинский солдат рассказал, как командование ВСУ отдало бойцам приказ сделать из Новоселидовки в ДНР кладбище, убив там всех людей, кто на вид младше 40 лет. Позднее из его рации донеслись коррективы: убить любого вне зависимости от возраста.