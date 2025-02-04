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4 февраля, 08:50

Расчёт ударных FPV-дронов уничтожил украинскую разведгруппу в Курской области

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Расчёт ударных FPV-дронов войсковой группировки «Север» уничтожил разведывательную группу из четырех украинских военнослужащих, входящих в состав 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новости» источник в российском силовом ведомстве.

По словам собеседника, расчёт FPV-дронов ликвидировал украинскую разведгруппу, которая действовала в районе населенного пункта Старая Сорочина в Курской области. В распоряжение наших коллег также попало видео, зафиксировавшее момент уничтожения украинских разведчиков с помощью дрона.

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Марина Фещенко
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