ВСУ подорвали машину на трассе под Белгородом, убита женщина

В Белгородской области украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю, в котором находились две женщины. Одна из них скончалась на месте от полученных травм, у второй — баротравма и ушибы рук. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Тяжёлые новости для всех нас. Дрон ВСУ нанёс удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков», — сказано в тексте.