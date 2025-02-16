ВСУ подорвали машину на трассе под Белгородом, убита женщина
Гладков: ВСУ ударили БПЛА по гражданскому авто под Белгородом, погиб 1 человек
В Белгородской области украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю, в котором находились две женщины. Одна из них скончалась на месте от полученных травм, у второй — баротравма и ушибы рук. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Тяжёлые новости для всех нас. Дрон ВСУ нанёс удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков», — сказано в тексте.
Ранее Гладков рассказал, что дроны ВСУ атаковали село Белянка и посёлок Уразово Белгородской области. Пострадал мирный житель. Его с баротравмой и осколочным ранением лица бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу.
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