Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 10:21

ВСУ подорвали машину на трассе под Белгородом, убита женщина

Гладков: ВСУ ударили БПЛА по гражданскому авто под Белгородом, погиб 1 человек

В Белгородской области украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю, в котором находились две женщины. Одна из них скончалась на месте от полученных травм, у второй — баротравма и ушибы рук. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Тяжёлые новости для всех нас. Дрон ВСУ нанёс удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков», — сказано в тексте.

Женщина погибла при массированной атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Женщина погибла при массированной атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Ранее Гладков рассказал, что дроны ВСУ атаковали село Белянка и посёлок Уразово Белгородской области. Пострадал мирный житель. Его с баротравмой и осколочным ранением лица бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar