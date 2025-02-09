Гладков: Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, ранен мирный житель

Дроны ВСУ атаковали село Белянка и посёлок Уразово Белгородской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство получило значительные повреждения», — сказано в публикации главы региона.

Также два украинских дрона атаковали посёлок Уразово в Валуйском округе. Один из беспилотников повредил два легковых автомобиля и остекление торгового объекта. Второй атаковал коммерческое предприятия, ущерб получили навес и техническое оборудование. На месте работают оперативные службы, продолжается сбор информации об атаке.