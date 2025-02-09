Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 февраля, 14:21

Гладков: Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, ранен мирный житель

Дроны ВСУ атаковали село Белянка и посёлок Уразово Белгородской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ. Пострадал мирный житель. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство получило значительные повреждения», — сказано в публикации главы региона.

Также два украинских дрона атаковали посёлок Уразово в Валуйском округе. Один из беспилотников повредил два легковых автомобиля и остекление торгового объекта. Второй атаковал коммерческое предприятия, ущерб получили навес и техническое оборудование. На месте работают оперативные службы, продолжается сбор информации об атаке.

Российский оператор дрона пощадил крестящегося бойца ВСУ
Российский оператор дрона пощадил крестящегося бойца ВСУ

Ранее врио главы администрации Энергодара Максим Пухов заявил о четырёх попытках украинской армии нанести удары FPV-дронами по Запорожской АЭС. К счастью, никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar