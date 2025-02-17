При атаке дронов ВСУ на Кубани пострадала женщина, повреждено 12 домов

В ходе массированной атаки украинских дронов на Краснодарский край пострадала женщина. Также повреждения получили 12 домов. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«В результате падения обломков в посёлке Ильском Северского района по предварительной информации повреждены 12 домов — в основном выбиты окна. Пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.

Сейчас на месте работают все спасательные службы, местным чиновникам поручили помочь оперативно восстановить дома, добавил Кондратьев.