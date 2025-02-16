Российские силы ПВО за час сбили девять дронов над Азовским морем и Кубанью
Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами страны девять украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Шесть БПЛА сбили над акваторией Азовского моря и три — над территорией Краснодарского края», — сообщили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что дроны уничтожили менее чем за час — в промежуток времени с 19:50 до 20:45.
Перед этим губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские системы ПВО сбил дроны ВСУ над Бердянском и над акваторией Азовского моря. Тогда целью атаки была гражданская инфраструктура Запорожской области.
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