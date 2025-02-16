Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 18:47

Российские силы ПВО за час сбили девять дронов над Азовским морем и Кубанью

Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами страны девять украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Шесть БПЛА сбили над акваторией Азовского моря и три — над территорией Краснодарского края», — сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что дроны уничтожили менее чем за час — в промежуток времени с 19:50 до 20:45.

Три мирных жителя погибли при атаке дрона на авто в Белгородской области
Три мирных жителя погибли при атаке дрона на авто в Белгородской области

Перед этим губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские системы ПВО сбил дроны ВСУ над Бердянском и над акваторией Азовского моря. Тогда целью атаки была гражданская инфраструктура Запорожской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lzf

Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar