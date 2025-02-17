Над Россией за ночь ликвидировано 90 беспилотников
В ночь с 16 на 17 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 90 над Россией украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Из них 38 были сбиты над акваторией Азовского моря, 24 — над территорией Краснодарского края, 15 — над Крымом, 7 — над Чёрным морем. Два БПЛА были уничтожены над Курской и Ростовской областями, а по одному — над Брянской и Белгородской областями.
Кроме того, была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря.
Ранее Life.ru сообщал, что четырёхлетняя девочка пострадала при падении обломков беспилотного летательного аппарата в Славянске-на-Кубани. Элементы сбитого дрона упали на частные жилые дома, повредив остекление одного из них и кровлю другого.
Telegram / Минобороны России