Ребёнок пострадал при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани
Четырёхлетняя девочка пострадала при падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Славянске-на-Кубани. Элементы сбитого дрона упали на частные жилые дома, повредив остекление одного из них и кровлю другого. Ребёнок был доставлен в районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В случае необходимости девочку готовы перевести в Краснодар для дальнейшего лечения. По словам главы региона, атака была совершена со стороны киевского режима.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали четыре населённых пункта Белгородской области. Сотрудник сельхозпредприятия получил серьёзные осколочные ранения ног, его доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Также вражеский БПЛА повредил грузовой автомобиль.
Life.ru