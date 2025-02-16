Ребёнок пострадал при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

Четырёхлетняя девочка пострадала при падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Славянске-на-Кубани. Элементы сбитого дрона упали на частные жилые дома, повредив остекление одного из них и кровлю другого. Ребёнок был доставлен в районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.