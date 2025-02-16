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Регион
16 февраля, 14:54

Гладков: Мужчина пострадал при ударе украинских БПЛА по Белгородской области

Беспилотники ВСУ атаковали четыре населённых пункта Белгородской области. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале губернатора региона Вячеслав Гладков.

Атака двумя FPV-дронами на село Репяховка Краснояружского района закончилась печально для одного из сотрудников сельхозпредприятия. Мужчина получил серьёзные осколочные ранения ног, его доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Второй удар украинского БПЛА повредил грузовой автомобиль.

В жилом доме выбиты окна. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В жилом доме выбиты окна. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Валуйском округе дрон сдетонировал над посёлком Уразово. Удар пришёлся на жилой дом, в результате чего были выбиты стёкла, повреждён гараж и находящиеся в нём транспортные стредства — трактор и автомобиль. В городе Валуйки после удара с украинской стороны повреждения получили три автомобиля и частный дом.

Сельскохозяйственное предприятие в хуторе Церковный Белгородского района было атаковано дроном типа FPV. В результате взрыва повреждения получило административное здание.

ВСУ подорвали машину на трассе под Белгородом, убита женщина
ВСУ подорвали машину на трассе под Белгородом, убита женщина

Ранее в результате массированной атаки украинскими дронами на Белгородскую область погибла женщина, а ещё пятеро местных жителей получили ранения. Двое были госпитализированы в ближайшие медучреждения.

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Chawalit Pimch

Ольга Сливченко
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