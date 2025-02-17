В Молдавии заявили о двух БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны
Два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдавии на юге республики. Первый беспилотный летательный аппарат был зафиксирован в 22:45 по местному времени в направлении Тараклия — Петровка, второй — через три минуты в направлении Бурлэчень — Виноградовка.
«Ситуация находится под пристальным контролем всех специализированных служб», — сообщил молдавский кабмин.
С начала спецоперации на Украине в Молдавии неоднократно находили обломки дронов. Такие случаи фиксировались в районах Каушан, Криулян, Рышкан и в Кишинёве. Компетентные органы не предоставили подтверждений о принадлежности этих дронов к какой-либо стороне конфликта.
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