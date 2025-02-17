В Молдавии заявили о двух БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны

Два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдавии на юге республики. Первый беспилотный летательный аппарат был зафиксирован в 22:45 по местному времени в направлении Тараклия — Петровка, второй — через три минуты в направлении Бурлэчень — Виноградовка.