Гагаузия попросила Молдавию вернуть авиасообщение с Россией

Спикер Народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов сообщил на съезде депутатов, что парламент региона обращается к руководству Молдовы с просьбой восстановить авиасообщение с Россией. Он выразил мнение, что этот вопрос можно решить быстро, отметив, что для этого достаточно желания со стороны молдавских властей.

«У меня обращение к властям Молдавии! Меня просят те, чьи родственники работают в России и тратят огромные деньги за перелёты и переезды. И мы хотим обратиться к руководству Молдавии об открытии прямого сообщения с Россией! Не пропускаете российские авиалинии — есть турецкие! Можно решить этот вопрос! Нужна только воля», — сказал он.