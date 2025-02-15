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Регион
15 февраля, 15:06

Гагаузия попросила Молдавию вернуть авиасообщение с Россией

Парламент Гагаузии попросил власти Молдавии восстановить авиасообщение с РФ

Спикер Народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов сообщил на съезде депутатов, что парламент региона обращается к руководству Молдовы с просьбой восстановить авиасообщение с Россией. Он выразил мнение, что этот вопрос можно решить быстро, отметив, что для этого достаточно желания со стороны молдавских властей.

«У меня обращение к властям Молдавии! Меня просят те, чьи родственники работают в России и тратят огромные деньги за перелёты и переезды. И мы хотим обратиться к руководству Молдавии об открытии прямого сообщения с Россией! Не пропускаете российские авиалинии — есть турецкие! Можно решить этот вопрос! Нужна только воля», — сказал он.

Главу Гагаузии Гуцул отправили на допдосмотр в Кишинёве при прилёте из Стамбула
Главу Гагаузии Гуцул отправили на допдосмотр в Кишинёве при прилёте из Стамбула

Ранее лидер Гагаузии Евгения Гуцул, заявила, что местные власти не признают Майю Санду в качестве президента Молдавии. Она также обвинила Кишинёв в давлении на региональное руководство и в отказе от сотрудничества. По её мнению, такое поведение только усугубляет текущие разногласия и препятствует сближению автономной республики с Россией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Александра Мышляева
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