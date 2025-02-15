Гагаузия попросила Молдавию вернуть авиасообщение с Россией
Парламент Гагаузии попросил власти Молдавии восстановить авиасообщение с РФ
Спикер Народного собрания Гагаузской автономии Дмитрий Константинов сообщил на съезде депутатов, что парламент региона обращается к руководству Молдовы с просьбой восстановить авиасообщение с Россией. Он выразил мнение, что этот вопрос можно решить быстро, отметив, что для этого достаточно желания со стороны молдавских властей.
«У меня обращение к властям Молдавии! Меня просят те, чьи родственники работают в России и тратят огромные деньги за перелёты и переезды. И мы хотим обратиться к руководству Молдавии об открытии прямого сообщения с Россией! Не пропускаете российские авиалинии — есть турецкие! Можно решить этот вопрос! Нужна только воля», — сказал он.
Ранее лидер Гагаузии Евгения Гуцул, заявила, что местные власти не признают Майю Санду в качестве президента Молдавии. Она также обвинила Кишинёв в давлении на региональное руководство и в отказе от сотрудничества. По её мнению, такое поведение только усугубляет текущие разногласия и препятствует сближению автономной республики с Россией.
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