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2 февраля, 20:56

Главу Гагаузии Гуцул отправили на допдосмотр в Кишинёве при прилёте из Стамбула

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Обложка © gagauzia.md/ru

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Обложка © gagauzia.md/ru

Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул отправили на дополнительный досмотр в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает агентство Sputnik Moldova.

Согласно информации издания, правоохранительные органы Молдавии не объяснили ситуацию и не назвали причин для проведения дополнительных проверок руководителя Гагаузской автономии, которая прибыла из Стамбула. После дополнительного досмотра Гуцул всё же пропустили в Кишинёв.

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Это уже не первый случай задержки политиков в Молдавии. Ранее сотрудники молдавского Агентства информации и безопасности (СИБ) не позволили Дмитрию Константинову, председателю Народного собрания Гагаузии, воспользоваться рейсом до Стамбула, где он проходит лечение. Данный шаг со стороны молдавских правоохранительных органов был вызван его отказом сотрудничать в отстранении Евгении Гуцул.

Лия Мурадьян
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