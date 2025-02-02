Главу Гагаузии Гуцул отправили на допдосмотр в Кишинёве при прилёте из Стамбула
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Обложка © gagauzia.md/ru
Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул отправили на дополнительный досмотр в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает агентство Sputnik Moldova.
Согласно информации издания, правоохранительные органы Молдавии не объяснили ситуацию и не назвали причин для проведения дополнительных проверок руководителя Гагаузской автономии, которая прибыла из Стамбула. После дополнительного досмотра Гуцул всё же пропустили в Кишинёв.
Это уже не первый случай задержки политиков в Молдавии. Ранее сотрудники молдавского Агентства информации и безопасности (СИБ) не позволили Дмитрию Константинову, председателю Народного собрания Гагаузии, воспользоваться рейсом до Стамбула, где он проходит лечение. Данный шаг со стороны молдавских правоохранительных органов был вызван его отказом сотрудничать в отстранении Евгении Гуцул.