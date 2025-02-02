Главу Гагаузии Гуцул отправили на допдосмотр в Кишинёве при прилёте из Стамбула

Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул отправили на дополнительный досмотр в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает агентство Sputnik Moldova.

Согласно информации издания, правоохранительные органы Молдавии не объяснили ситуацию и не назвали причин для проведения дополнительных проверок руководителя Гагаузской автономии, которая прибыла из Стамбула. После дополнительного досмотра Гуцул всё же пропустили в Кишинёв.