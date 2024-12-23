Глава Гагаузии (автономного образования в составе Молдавии) Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны. На торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии, Санду обвинили в фальсификации выборов.

«Как центральная власть не признаёт легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаём этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации», — заявила Гуцул.

Она также обвинила Кишинёв в оказании давления на руководство региона и в отказе от сотрудничества. По мнению главы Гагаузии, такое отношение только усугубляет существующие разногласия. Политика Санду понятна, учитывая, что Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, в то время как сама Санду придерживается курса на евроинтеграцию, заключила глава Гуцул.