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Регион
23 декабря, 17:16

Гагаузия не признаёт легитимность Санду, заявила глава региона

Гуцул: Гагаузские власти не признают Санду президентом Молдавии

Майя Санду. Фото © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Майя Санду. Фото © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Глава Гагаузии (автономного образования в составе Молдавии) Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Майю Санду президентом страны. На торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии, Санду обвинили в фальсификации выборов.

«Как центральная власть не признаёт легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаём этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации», — заявила Гуцул.

Она также обвинила Кишинёв в оказании давления на руководство региона и в отказе от сотрудничества. По мнению главы Гагаузии, такое отношение только усугубляет существующие разногласия. Политика Санду понятна, учитывая, что Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, в то время как сама Санду придерживается курса на евроинтеграцию, заключила глава Гуцул.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президентские выборы в Молдавии стали «наименее демократичными» с момента обретения страной независимости. Она подчеркнула, что текущая избирательная кампания была отмечена «беспрецедентными репрессиями» в отношении оппозиции. Так, лидера молдавской партии «Победа» Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Кроме того, суд обвинил его в мошенничестве и обязал возместить банку ущерб в размере 5,2 миллиарда леев (примерно 29,9 миллиарда рублей). Сам оппозиционер охарактеризовал это решение как беззаконное и абсурдное, заявив, что не намерен ему подчиняться.

Алена Пенчугина
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