В Молдавии вынесли приговор лидеру оппозиционной «Победы»

Высшая судебная палата Молдавии заочно приговорила бизнесмена и лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора к 15 годам лишения свободы. Политик обвиняется в мошенничестве и отмывании средств в особо крупных размерах. Суд признал апелляцию адвокатов Шора безосновательной.

«Верховный суд, рассматривая апелляцию адвокатов Илана Шора на решение Апелляционного суда Кишинёва от 13 апреля 2023 года, отклонил её как необоснованную, оставив в силе решение о его приговоре к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег», — заявили в суде.

Кроме того, суд обязал Шора возместить банку ущерб в размере 5,2 миллиарда леев (примерно 29,9 миллиарда рублей). Сам оппозиционер охарактеризовал решение судей как беззаконное и абсурдное и заявил, что не намерен ему подчиняться.