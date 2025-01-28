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28 января, 16:02

В Молдавии задержали спикера парламента Гагаузии с требованием отстранить Гуцул

Сотрудники молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) не дали спикеру Народного собрания Гагаузии Дмитрию Константинову сесть на рейс до Стамбула, где он проходит лечение. Об этом сам парламентарий рассказал в эфире канала «Гагаузия-24», пояснив, что причиной действий правоохранителей Молдавии стал его отказ помочь им с отстранением башкана (руководителя) автономии Евгении Гуцул.

«В аэропорту меня опять встретили работники службы безопасности. Они мне говорили, что я должен сделать всё возможное с депутатами Народного собрания, чтобы отстранить башкана. <…> Я говорил им раньше и повторил сейчас, что мы не можем на это пойти, так как её избрал народ Гагаузии. Тогда они мне сказали, что займутся моей семьёй, у которой будут проблемы. В итоге мне не дали вылететь», рассказал спикер Народного собрания.

Константинов обратился к Генеральному прокурору Молдавии Иону Мунтяну и призвал его сделать всё возможное, чтобы наказать тех, кто нарушает законодательство страны.

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Отношения молдавских властей с гагаузской автономией постепенно становятся всё более напряжёнными. В конце прошлого года Евгения Гуцул объявила, что не признаёт Майю Санду легитимным президентом страны и обвинила её в фальсификации выборов.

Обложка ©

ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Юрий Лысенко
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