В Молдавии задержали спикера парламента Гагаузии с требованием отстранить Гуцул

Сотрудники молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) не дали спикеру Народного собрания Гагаузии Дмитрию Константинову сесть на рейс до Стамбула, где он проходит лечение. Об этом сам парламентарий рассказал в эфире канала «Гагаузия-24», пояснив, что причиной действий правоохранителей Молдавии стал его отказ помочь им с отстранением башкана (руководителя) автономии Евгении Гуцул.

«В аэропорту меня опять встретили работники службы безопасности. Они мне говорили, что я должен сделать всё возможное с депутатами Народного собрания, чтобы отстранить башкана. <…> Я говорил им раньше и повторил сейчас, что мы не можем на это пойти, так как её избрал народ Гагаузии. Тогда они мне сказали, что займутся моей семьёй, у которой будут проблемы. В итоге мне не дали вылететь», — рассказал спикер Народного собрания.