В Совфеде заявили, что Молдавия идёт по украинскому сценарию

Действующие власти Молдавии ведут страну по пути Украины, это очень опасно для государства. Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Воспитанница «Фонда Сороса» [Майя Санду] частенько появляется в компании главы киевского режима. Во многом она и делает то же, что киевские власти несколько лет назад», — написал сенатор в телеграм-канале.

Джабаров добавил, что на это указывают постоянные преследования оппозиции, манипуляции на выборах, запреты телеканалов и СМИ. По его словам, Молдавия по сути создала экономическую блокаду своим отказом на пропуск гуманитарного газа в Приднестровье, где мёрзнут люди. Таким же образом действовала Украина по отношению к Донбассу в 2014 году, напомнил сенатор.

Если Санду будет продолжать такую политику, то ничем хорошим это не кончится для Молдавии, подчеркнул Джабаров. Кроме того, сенатор обеспокоен тем, что в республике готовятся издать учебник истории, который очерняет Красную Армию и оправдывает участие Румынии во Второй мировой войне на стороне Германии.