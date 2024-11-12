В Молдавии обнаружили ещё один дрон
Полиция Молдавии сообщила об обнаружении ещё одного дрона в районе Криуляны
На востоке Молдавии обнаружили ещё один дрон. Об этом сообщили местные правоохранители.
«Национальная полиция сообщает, что час назад полицейские в районе Криуляны получили сообщение об обнаружении дрона на окраине города Кошерница. Информация была немедленно передана компетентным органам, а в район падения дрона был ограничен доступ граждан», — говорится в сообщении пресс-службы молдавской полиции.
Информация была незамедлительно передана соответствующим органам, доступ граждан в зону высадки дронов был ограничен. В настоящее время на месте происшествия работают все специализированные службы, сотрудникам Центра технико-криминалистической и судебно-медицинской экспертизы предстоит провести комплексное обследование дрона.
Напомним, вечером 10 ноября в Молдавии сообщили об обнаружении двух беспилотников. В МИД Молдавии вскоре заявили, что упавшие БПЛА якобы были российскими. Тем не менее никаких доказательств этому предоставлено не было. Случившееся в Кишинёве также назвали «недружественным жестом».
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