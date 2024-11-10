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10 ноября, 19:31
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В Молдавии молниеносно «установили» происхождение упавших в стране БПЛА

Глава МИД Молдавии Попшой: Найденные в стране упавшие БПЛА были российскими

Дроны, найденные на территории Молдавии. Обложка © Telegram / Poliția Republicii Moldova / Poliția Republicii Moldova

Дроны, найденные на территории Молдавии. Обложка © Telegram / Poliția Republicii Moldova / Poliția Republicii Moldova

Найденные на территории Молдавии упавшие дроны были запущены с территории России, утверждает министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой. Традиционно, доказательств своих домыслов молдавский дипломат не привёл.

«За один день на суверенной территории Республики Молдова были найдены два российских дрона — один в Каушанском районе, другой в Рышканском. У нас есть информация, что дроны запустила Российская Федерация», — написал он на странице в соцсети X и назвал случившееся «недружесвенным жестом».

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Напомним, что сегодня в Молдавии сообщили об обнаружении двух беспилотников. Один из них был найден в селе Фырлэдень под Каушанами, другой — вблизи села Новые Боросены, что в Рышканском районе. По сообщениям молдавских СМИ, БПЛА не оснащены взрывчатыми веществами.

Оксана Попова
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