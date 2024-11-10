В Молдавии молниеносно «установили» происхождение упавших в стране БПЛА

Найденные на территории Молдавии упавшие дроны были запущены с территории России, утверждает министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой. Традиционно, доказательств своих домыслов молдавский дипломат не привёл.

«За один день на суверенной территории Республики Молдова были найдены два российских дрона — один в Каушанском районе, другой в Рышканском. У нас есть информация, что дроны запустила Российская Федерация», — написал он на странице в соцсети X и назвал случившееся «недружесвенным жестом».