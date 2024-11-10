Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 19:00

В Молдавии заявили о падении второго беспилотника за день

Полиция Молдавии обследует второй за день упавший беспилотник, обнаруженный вблизи села Новые Боросены. Обложка © Telegram / Poliția Republicii Moldova

Полиция Молдавии обследует второй за день упавший беспилотник, обнаруженный вблизи села Новые Боросены. Обложка © Telegram / Poliția Republicii Moldova

Полиция Молдавии обследует второй за день упавший беспилотник, обнаруженный вблизи села Новые Боросены, что в Рышканском районе. По информации Национального инспектората полиции, на место происшествия прибыли специалисты взрывотехнического отдела для осмотра устройства.

Ранее сегодня в селе Фырлэдень под Каушанами также был найден упавший БПЛА, о котором правоохранителям сообщил местный житель. Полиция опубликовала фотографии дронов, которые напоминают радиоуправляемые модели самолёта и, по сообщениям молдавских СМИ, не оснащены взрывчатыми веществами.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в соцсети X заявил, что упавшие беспилотники были российскими, но не представил доказательств своих утверждений. Он назвал дроны «приманками», якобы использованными для введения в заблуждение украинской ПВО, и обвинил их в нарушении молдавского воздушного пространства.

В Молдавии нашли обломки украинской ракеты американского происхождения
В Молдавии нашли обломки украинской ракеты американского происхождения

А не так давно в прессе появилась информация о разворачиваемой в Финляндии базе беспилотников для сбора разведывательной информации о России. В Кремле заявили, что данные требуют дальнейшей проверки.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar