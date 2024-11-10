В Молдавии заявили о падении второго беспилотника за день

Полиция Молдавии обследует второй за день упавший беспилотник, обнаруженный вблизи села Новые Боросены, что в Рышканском районе. По информации Национального инспектората полиции, на место происшествия прибыли специалисты взрывотехнического отдела для осмотра устройства.

Ранее сегодня в селе Фырлэдень под Каушанами также был найден упавший БПЛА, о котором правоохранителям сообщил местный житель. Полиция опубликовала фотографии дронов, которые напоминают радиоуправляемые модели самолёта и, по сообщениям молдавских СМИ, не оснащены взрывчатыми веществами.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в соцсети X заявил, что упавшие беспилотники были российскими, но не представил доказательств своих утверждений. Он назвал дроны «приманками», якобы использованными для введения в заблуждение украинской ПВО, и обвинил их в нарушении молдавского воздушного пространства.