На юге Молдавии обнаружили упавший дрон

В Молдавии около города Каушень упал беспилотник, его нашёл местный житель. Об этом сообщили в Национальном инспекторате полиции, отметив, что специалисты обследуют находку.

«В район падения дрона ограничен доступ граждан, на месте работают специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз полиции, которые должны обследовать находку», — указано в сообщении.

Полицейские приложили фотографию находки, которая напоминает радиоуправляемую модель самолёта. В правоохранительных органах пообещали раскрыть детали позднее.