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10 ноября, 10:33

На юге Молдавии обнаружили упавший дрон

Дрон, упавший в Молдавии. Обложка © Telegram / Poliția Republicii Moldova

Дрон, упавший в Молдавии. Обложка © Telegram / Poliția Republicii Moldova

В Молдавии около города Каушень упал беспилотник, его нашёл местный житель. Об этом сообщили в Национальном инспекторате полиции, отметив, что специалисты обследуют находку.

«В район падения дрона ограничен доступ граждан, на месте работают специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз полиции, которые должны обследовать находку», — указано в сообщении.

Полицейские приложили фотографию находки, которая напоминает радиоуправляемую модель самолёта. В правоохранительных органах пообещали раскрыть детали позднее.

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А ранее Life.ru писал, что в Молдавии обнаружили обломки ракеты американского происхождения. По данным СМИ, это могла быть хвостовая часть снаряда AIM-120 AMRAAM, запущенная с территории Украины.

Дарья Нарыкова
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