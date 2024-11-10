На юге Молдавии обнаружили упавший дрон
Дрон, упавший в Молдавии. Обложка © Telegram / Poliția Republicii Moldova
В Молдавии около города Каушень упал беспилотник, его нашёл местный житель. Об этом сообщили в Национальном инспекторате полиции, отметив, что специалисты обследуют находку.
«В район падения дрона ограничен доступ граждан, на месте работают специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз полиции, которые должны обследовать находку», — указано в сообщении.
Полицейские приложили фотографию находки, которая напоминает радиоуправляемую модель самолёта. В правоохранительных органах пообещали раскрыть детали позднее.
А ранее Life.ru писал, что в Молдавии обнаружили обломки ракеты американского происхождения. По данным СМИ, это могла быть хвостовая часть снаряда AIM-120 AMRAAM, запущенная с территории Украины.