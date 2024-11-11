МИД Молдавии вызвал посла России после заявлений о падении беспилотников
Посла России в Кишинёве Олега Озерова во вторник, 12 ноября, вызвали в МИД Молдавии после обвинения в падении якобы российских БПЛА на территории республики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в молдавском внешнеполитическом ведомстве.
«Посла России вызвали во вторник в МИД к 10:00 (11:00 по мск) в связи с падением в воскресенье двух дронов на севере и юге республики», — сказал собеседник агентства.
Напомним, вечером 10 ноября в Молдавии сообщили об обнаружении двух беспилотников. Один из них был найден в селе Фырлэдень под Каушанами, другой — вблизи села Новые Боросены, что в Рышканском районе. В МИД Молдавии вскоре заявили, что упавшие БПЛА якобы были российскими. Тем не менее никаких доказательств этому предоставлено не было. Случившееся в Кишинёве также назвали «недружественным жестом».
ТАСС / EPA