МИД Молдавии вызвал посла России после заявлений о падении беспилотников

Посла России в Кишинёве Олега Озерова во вторник, 12 ноября, вызвали в МИД Молдавии после обвинения в падении якобы российских БПЛА на территории республики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

«Посла России вызвали во вторник в МИД к 10:00 (11:00 по мск) в связи с падением в воскресенье двух дронов на севере и юге республики», — сказал собеседник агентства.