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Регион
11 ноября, 17:42

МИД Молдавии вызвал посла России после заявлений о падении беспилотников

Посла России в Кишинёве Олега Озерова во вторник, 12 ноября, вызвали в МИД Молдавии после обвинения в падении якобы российских БПЛА на территории республики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

«Посла России вызвали во вторник в МИД к 10:00 (11:00 по мск) в связи с падением в воскресенье двух дронов на севере и юге республики», — сказал собеседник агентства.

Напомним, вечером 10 ноября в Молдавии сообщили об обнаружении двух беспилотников. Один из них был найден в селе Фырлэдень под Каушанами, другой — вблизи села Новые Боросены, что в Рышканском районе. В МИД Молдавии вскоре заявили, что упавшие БПЛА якобы были российскими. Тем не менее никаких доказательств этому предоставлено не было. Случившееся в Кишинёве также назвали «недружественным жестом».

«Категорически отвергаем»: Захарова ответила на обвинения в падении российских БПЛА в Молдавии
«Категорически отвергаем»: Захарова ответила на обвинения в падении российских БПЛА в Молдавии
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ТАСС / EPA

Наталья Демьянова
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