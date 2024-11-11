«Категорически отвергаем»: Захарова ответила на обвинения в падении российских БПЛА в Молдавии

Москва отвергает необоснованные обвинения Молдавии в якобы нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдова. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запушены с территории нашей страны, представлено не было», — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что в ходе спецоперации (СВО) российские военные не применяют и не прокладывают маршруты полётов дронов над территорией граничащих с Незалежной государств, в число которых входит и Молдавия. Как подчеркнула Захарова, законными целями для ВС РФ являются украинские военные объекты.