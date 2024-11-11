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11 ноября, 15:02

«Категорически отвергаем»: Захарова ответила на обвинения в падении российских БПЛА в Молдавии

МИД РФ отверг обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства

Дроны, найденные на территории Молдавии. Обложка © Telegram / Poliția Republicii Moldova / Poliția Republicii Moldova

Дроны, найденные на территории Молдавии. Обложка © Telegram / Poliția Republicii Moldova / Poliția Republicii Moldova

Москва отвергает необоснованные обвинения Молдавии в якобы нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдова. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запушены с территории нашей страны, представлено не было», — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что в ходе спецоперации (СВО) российские военные не применяют и не прокладывают маршруты полётов дронов над территорией граничащих с Незалежной государств, в число которых входит и Молдавия. Как подчеркнула Захарова, законными целями для ВС РФ являются украинские военные объекты.

Кроме того, представитель МИД РФ обратила внимание на то, что информация об упавших в Молдавии БПЛА появилась одновременно с проведением ВСУ массированной атаки на гражданские объекты в РФ. Такое совпадение, по словам Захаровой, указывает на стремление Киева спровоцировать Кишинёв на участие в украинском конфликте.

Ранее в Молдавии сообщили об обнаружении двух беспилотников. Один из них был найден в селе Фырлэдень под Каушанами, другой — вблизи села Новые Боросены, что в Рышканском районе. В МИД Молдавии вскоре заявили, что упавшие БПЛА якобы были российскими. Случившееся там также назвали «недружественным жестом».

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Наталья Демьянова
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