«Категорически отвергаем»: Захарова ответила на обвинения в падении российских БПЛА в Молдавии
МИД РФ отверг обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства
Дроны, найденные на территории Молдавии. Обложка © Telegram / Poliția Republicii Moldova / Poliția Republicii Moldova
Москва отвергает необоснованные обвинения Молдавии в якобы нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
«Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдова. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запушены с территории нашей страны, представлено не было», — отметила дипломат.
Захарова обратила внимание на то, что в ходе спецоперации (СВО) российские военные не применяют и не прокладывают маршруты полётов дронов над территорией граничащих с Незалежной государств, в число которых входит и Молдавия. Как подчеркнула Захарова, законными целями для ВС РФ являются украинские военные объекты.
Кроме того, представитель МИД РФ обратила внимание на то, что информация об упавших в Молдавии БПЛА появилась одновременно с проведением ВСУ массированной атаки на гражданские объекты в РФ. Такое совпадение, по словам Захаровой, указывает на стремление Киева спровоцировать Кишинёв на участие в украинском конфликте.
Ранее в Молдавии сообщили об обнаружении двух беспилотников. Один из них был найден в селе Фырлэдень под Каушанами, другой — вблизи села Новые Боросены, что в Рышканском районе. В МИД Молдавии вскоре заявили, что упавшие БПЛА якобы были российскими. Случившееся там также назвали «недружественным жестом».