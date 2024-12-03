Полиция Молдавии показала фото ещё одного упавшего беспилотника
Фото © Poliția Republicii Moldova
В окрестностях города Орхей в Молдавии был найден упавший беспилотник. Об этом сообщает полиция республики в своём Telegram-канале.
По информации правоохранительных органов, дрон был обнаружен на окраине села Подгорены. В связи с инцидентом информация была передана соответствующим службам, а зона падения беспилотника была закрыта для доступа граждан. Также в полиции отметили, что беспилотный летательный аппарат будет исследован сотрудниками генеральной прокуратуры страны.
«Полицейские из Оргеева получили сообщение о беспилотнике, замеченном на окраине Подгорен. Информация была оперативно передана компетентным органам, и территория падения была закрыта для граждан», — говорится в сообщении молдавской полиции.
Ранее аналогичный случай произошёл в пригороде Кишинева, где местный житель нашел упавший БПЛА в районе торгового центра «Порт молл» и «Арены Кишинёв». А 10 ноября в Молдавии сообщили об обнаружении двух беспилотников. В МИД Молдавии вскоре заявили, что упавшие БПЛА якобы были российскими. Тем не менее никаких доказательств этому предоставлено не было.