«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 10:14

Полиция Молдавии показала фото ещё одного упавшего беспилотника

Фото © Poliția Republicii Moldova

Фото © Poliția Republicii Moldova

В окрестностях города Орхей в Молдавии был найден упавший беспилотник. Об этом сообщает полиция республики в своём Telegram-канале.

По информации правоохранительных органов, дрон был обнаружен на окраине села Подгорены. В связи с инцидентом информация была передана соответствующим службам, а зона падения беспилотника была закрыта для доступа граждан. Также в полиции отметили, что беспилотный летательный аппарат будет исследован сотрудниками генеральной прокуратуры страны.

«Полицейские из Оргеева получили сообщение о беспилотнике, замеченном на окраине Подгорен. Информация была оперативно передана компетентным органам, и территория падения была закрыта для граждан», — говорится в сообщении молдавской полиции.

Украина попросила срочной помощи у пяти стран после массированных ударов возмездия
Украина попросила срочной помощи у пяти стран после массированных ударов возмездия

Ранее аналогичный случай произошёл в пригороде Кишинева, где местный житель нашел упавший БПЛА в районе торгового центра «Порт молл» и «Арены Кишинёв». А 10 ноября в Молдавии сообщили об обнаружении двух беспилотников. В МИД Молдавии вскоре заявили, что упавшие БПЛА якобы были российскими. Тем не менее никаких доказательств этому предоставлено не было.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Молдавия
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar