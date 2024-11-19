На окраине Кишинёва нашли обломки дрона
Обломки БПЛА, упавшего на окраине Кишинёва. Фото © Telegram / NewsMaker.md.
МВД Молдавии сообщило, что на окраине Кишинёва были найдены обломки БПЛА. Спецподразделение ведомства по техническим и взрывным исследованиям перевезло дрон в безопасное место и сейчас изучает найденный объект.
По данным NewsMaker.md, падение произошло в районе Port Mall и Arena Chișinău. Информацию о находке в полицию передал местный житель, заметивший обломки БПЛА на земле. Полиция Молдавии призвала граждан сообщать о любых подозрительных объектах для обеспечения общественной безопасности.
Что это за дрон, не уточняется.
Это не первый подобный случай: ранее в Молдавии нашли обломки украинской ракеты американского происхождения. Обломки были найдены возле села Ленкауцы Окницкого района — это север страны, как раз на границе с Украиной.