На окраине Кишинёва нашли обломки дрона

МВД Молдавии сообщило, что на окраине Кишинёва были найдены обломки БПЛА. Спецподразделение ведомства по техническим и взрывным исследованиям перевезло дрон в безопасное место и сейчас изучает найденный объект.

По данным NewsMaker.md, падение произошло в районе Port Mall и Arena Chișinău. Информацию о находке в полицию передал местный житель, заметивший обломки БПЛА на земле. Полиция Молдавии призвала граждан сообщать о любых подозрительных объектах для обеспечения общественной безопасности.

Что это за дрон, не уточняется.