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19 ноября, 15:17

На окраине Кишинёва нашли обломки дрона

Обломки БПЛА, упавшего на окраине Кишинёва. Фото © Telegram / NewsMaker.md.

Обломки БПЛА, упавшего на окраине Кишинёва. Фото © Telegram / NewsMaker.md.

МВД Молдавии сообщило, что на окраине Кишинёва были найдены обломки БПЛА. Спецподразделение ведомства по техническим и взрывным исследованиям перевезло дрон в безопасное место и сейчас изучает найденный объект.

По данным NewsMaker.md, падение произошло в районе Port Mall и Arena Chișinău. Информацию о находке в полицию передал местный житель, заметивший обломки БПЛА на земле. Полиция Молдавии призвала граждан сообщать о любых подозрительных объектах для обеспечения общественной безопасности.

Что это за дрон, не уточняется.

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Это не первый подобный случай: ранее в Молдавии нашли обломки украинской ракеты американского происхождения. Обломки были найдены возле села Ленкауцы Окницкого района — это север страны, как раз на границе с Украиной.

Алена Пенчугина
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