Правительству Молдавии грозит вотум недоверия из-за "апокалипсиса" с Чёрного моря

Депутаты, ранее входившие в партию "Шор", подписали вотум недоверия правительству премьера Молдавии Дорина Речана. Документ направят на рассмотрение в парламент, сообщила вице-председатель политформирования Марина Таубер.

По оценке депутатов, власти не справились с проблемами, обрушившимися на страну во время режима ЧС на выходных. Циклон, сформировавшийся над Чёрным морем, принёс в Восточную Европу снежные бури и шквалистый ветер. В центральных районах Молдавии прошли метель и ветер, из-за чего почти 150 населённых пунктов остались без света. Из-за стихии погибли три человека. В МВД страны рассказали, что двое из них трижды звонили в 112. А сегодня премьер Молдавии Дорин Речан потребовал отставки директора единой службы 112 Ливиу Оборока.

"По инициативе нашего лидера Илана Шора, которая была объявлена вчера по причине ЧП, связанного с природными катаклизмами и полной неспособностью центральных властей справиться и с ними, я и все коллеги — депутаты нашей команды подписали вотум недоверия правительству Речана", — написала Таубер в своём телеграм-канале.