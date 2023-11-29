Правительству Молдавии грозит вотум недоверия из-за "апокалипсиса" с Чёрного моря
В Молдавии депутаты подписали вотум недоверия правительству
Депутаты, ранее входившие в партию "Шор", подписали вотум недоверия правительству премьера Молдавии Дорина Речана. Документ направят на рассмотрение в парламент, сообщила вице-председатель политформирования Марина Таубер.
По оценке депутатов, власти не справились с проблемами, обрушившимися на страну во время режима ЧС на выходных. Циклон, сформировавшийся над Чёрным морем, принёс в Восточную Европу снежные бури и шквалистый ветер. В центральных районах Молдавии прошли метель и ветер, из-за чего почти 150 населённых пунктов остались без света. Из-за стихии погибли три человека. В МВД страны рассказали, что двое из них трижды звонили в 112. А сегодня премьер Молдавии Дорин Речан потребовал отставки директора единой службы 112 Ливиу Оборока.
"По инициативе нашего лидера Илана Шора, которая была объявлена вчера по причине ЧП, связанного с природными катаклизмами и полной неспособностью центральных властей справиться и с ними, я и все коллеги — депутаты нашей команды подписали вотум недоверия правительству Речана", — написала Таубер в своём телеграм-канале.
Она попросила оппозиционных коллег поддержать вотум, заявив, что правительство бросило граждан "один на один с природным катаклизмом", оставив их без помощи. По её словам, таким образом людям указали, что можно рассчитывать только на себя и не ждать поддержки от государства.
Как сообщал Лайф, 27 ноября на побережье Чёрного моря обрушился "шторм века", сильно пострадали Крым и Кубань, есть информация о жертвах. Кроме того, около двух миллионов человек остались без света на юге России. Из-за последствий мегашторма эвакуировали почти тысячу россиян. Циклон далее двинулся в Восточную Европу. Последствия непогоды ощутили Болгария, Сербия, Румыния и Молдавия. А в Одессе три человека стали жертвами снежного апокалипсиса.
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU