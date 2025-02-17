Российские средства РЭБ подавили украинские дроны в Ростовской области

Несколько украинских доронов подавили ночью 17 февраля российские средства радиолокационной борьбы в Ростовской области. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Напомним, что этой же ночью в ходе массированной атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае пострадала женщина. Также повреждения получили 12 домов, в которых выбило окна и посекло фасады. Обломки упали на территории посёлка Ильском в Северском районе.