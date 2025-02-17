Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 03:10

Российские средства РЭБ подавили украинские дроны в Ростовской области

Несколько украинских доронов подавили ночью 17 февраля российские средства радиолокационной борьбы в Ростовской области. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Пострадавших и разрушений на земле нет», — добавил врио главы Ростовской области.

ВСУ атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае
ВСУ атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Напомним, что этой же ночью в ходе массированной атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае пострадала женщина. Также повреждения получили 12 домов, в которых выбило окна и посекло фасады. Обломки упали на территории посёлка Ильском в Северском районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar