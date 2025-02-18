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18 февраля, 03:47

Джорджа Мелони устроила разнос участникам парижских консультаций по Украине

Sole 24 Ore: Джорджа Мелони осталась недовольна саммитом по Украине в Париже

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила недовольство ходом и итогами парижских консультаций по Украине. Как утверждает газета Sole 24 Ore, главу кабмина возмутил как «антитрамповский» формат встречи, так и отсутствие лидеров большинства стран ЕС.

Политик заявила в рамках саммита, что США стремятся завершить украинский конфликт, и в интересах Евросоюза помочь Штатам, а не действовать наперекор. Кроме того, подобные встречи малоэффективны без глав государств, которые находятся ближе всего к России, возмутилась Мелони.

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Напомним, что встреча лидеров Евросоюза по Украине прошла в Париже 17 февраля при участии лидеров восьми стран ЕС, председателей Евросовета и Еврокомиссии, а также генсека НАТО. Впрочем, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, экстренный саммит завершился без принятия конкретных решений по украинскому вопросу.

Обложка ©

X / GiorgiaMeloni

Тимур Хингеев
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