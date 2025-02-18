Джорджа Мелони устроила разнос участникам парижских консультаций по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила недовольство ходом и итогами парижских консультаций по Украине. Как утверждает газета Sole 24 Ore, главу кабмина возмутил как «антитрамповский» формат встречи, так и отсутствие лидеров большинства стран ЕС.

Политик заявила в рамках саммита, что США стремятся завершить украинский конфликт, и в интересах Евросоюза помочь Штатам, а не действовать наперекор. Кроме того, подобные встречи малоэффективны без глав государств, которые находятся ближе всего к России, возмутилась Мелони.