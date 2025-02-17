Европейские лидеры завершили экстренный саммит без каких-либо решений по Украине

Экстренный саммит европейских лидеров в Париже завершился без принятия каких-либо конкретных решений по ситуации на Украине. Об этом по окончании переговоров сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения», — заявил он журналистам.