Европейские лидеры завершили экстренный саммит без каких-либо решений по Украине
Экстренный саммит европейских лидеров в Париже завершился без принятия каких-либо конкретных решений по ситуации на Украине. Об этом по окончании переговоров сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения», — заявил он журналистам.
Ранее сообщалось, что целью экстренного саммита в Париже должно было стать укрепление позиций Украины перед переговорами США и России. Напомним, что делегации двух держав обсудят урегулирование конфликта уже 18 февраля в Эр-Рияде.
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