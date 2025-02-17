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Регион
17 февраля, 19:35

Европейские лидеры завершили экстренный саммит без каких-либо решений по Украине

Экстренный саммит европейских лидеров в Париже завершился без принятия каких-либо конкретных решений по ситуации на Украине. Об этом по окончании переговоров сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения», — заявил он журналистам.

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Ранее сообщалось, что целью экстренного саммита в Париже должно было стать укрепление позиций Украины перед переговорами США и России. Напомним, что делегации двух держав обсудят урегулирование конфликта уже 18 февраля в Эр-Рияде.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cinematographer

Антон Голыбин
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