Европа намерена укрепить позицию Украины перед переговорами России и США

В ходе экстренного саммита в Париже Европа намерена укрепить позицию Украины перед переговорами Соединённых Штатов Америки и России. Лидеры европейских стран планируют обсудить меры поддержки Киева, сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

По данным СМИ, Европа должна дать Украине как можно больше, чтобы она могла сказать «нет» вещам, которые ей якобы навязывают США и РФ. Главной тема саммита станет размещение войск по линии разграничения после объявления режима прекращения огня. Однако будут обсуждаться и альтернативные варианты. Уточняется, что Германии к идее разместить миротворцев отнеслись с настороженностью.