Во Франции в ярости на Макрона из-за созыва срочного «саммита разжигателей войны»

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян обрушился с резкой критикой на президента своей страны Эмманюэля Макрона за то, что тот решил созвать чрезвычайный саммит лидеров стран ЕС в Париже. Свои мысли по поводу этого политик высказал в соцсети Х.

«Вместо того чтобы воспользоваться историческим шансом после диалога (президента США Дональда) Трампа и (главы РФ Владимира) Путина для установления мира на Украине, Макрон заводит Францию в тупик, созывая в Париже саммит разжигателей войны! Как будто разорённая Франция все ещё может тратить десятки миллиардов на это безумие!» — возмущался французский политик.