Во Франции в ярости на Макрона из-за созыва срочного «саммита разжигателей войны»
Политик Дюпон-Эньян осудил идею Макрона созвать экстренный саммит по Украине
Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян обрушился с резкой критикой на президента своей страны Эмманюэля Макрона за то, что тот решил созвать чрезвычайный саммит лидеров стран ЕС в Париже. Свои мысли по поводу этого политик высказал в соцсети Х.
«Вместо того чтобы воспользоваться историческим шансом после диалога (президента США Дональда) Трампа и (главы РФ Владимира) Путина для установления мира на Украине, Макрон заводит Францию в тупик, созывая в Париже саммит разжигателей войны! Как будто разорённая Франция все ещё может тратить десятки миллиардов на это безумие!» — возмущался французский политик.
14 февраля Эмманюэль Макрон, засучив рукава, приготовился взвалить на плечи ЕС всю ответственность за Украину, поскольку того требует Белый дом. Французский президент решил не медлить, поскольку экстренный съезд европейских лидеров по вопросу Украины запланирован на 16 февраля.
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