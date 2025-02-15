Сикорский: Макрон организует встречу глав стран ЕС по Украине в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил приглашения главам и премьер-министрам европейских государств для участия во встрече, посвящённой ситуации на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он уточнил, что мероприятия по обсуждению украинского вопроса в Париже планируются на 16 февраля.

«Я надеюсь, что лидеры европейских стран отнесутся к этому приглашению с должным вниманием», — отметил глава польской дипломатии.

Также он подчеркнул, что европейские государства должны сформулировать свою реакцию на инициативы президента США Дональда Трампа, касающиеся Украины.

Эти заявления дипломат повторил на своей странице в X, однако позже пост был удален, сообщает ТАСС.