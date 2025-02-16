«Политический труп»: Переживающему за Украину Макрону вынесли приговор

Недовольный позициями США и России президент Франции Эмманюэль Макрон решил заступиться за Украину и созвать чрезвычайный саммит лидеров ЕС. Впрочем, политик весьма оторван от реальности, поэтому может делать какие угодно заявления, уверен обозреватель «Царьграда» Владлен Чертинов. Главу Пятой Республики он назвал «политическим трупом».

«Он уже давно «политический труп», который благодаря глупости французских избирателей и беспринципности французской политической элиты несколько лет пересиживает в президентском кресле. Он может говорить, что угодно: про сильную Европу, про отправку французских войск на Украину. Это ни на что не влияет», — подчеркнул эксперт.