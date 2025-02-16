Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным объяснил, что глава киевского режима Владимир Зеленский, кривлявшийся во время выступления Владимира Путина на пресс-конференции «нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году, так же несерьёзно вёл себя на переговорах. Вопрос о необходимости «Минских соглашений» вызвал у Зеленского странные эмоции — он буквально глумился над речью главы российского государства.

«Они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров. Зеленский и там так же себя вёл, скажем, не совсем серьёзно», — сказал Песков в беседе с Зарубиным.

Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин видел кадры с пресс-конференции 2019 года, однако как именно президент России отреагировал на поведение Зеленского — неизвестно.