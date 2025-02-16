Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 12:53

В Кремле рассказали, что Путин видел кривляния Зеленского на саммите в Париже

Песков: Корчивший рожи Зеленский на нормандских переговорах вёл себя несерьёзно

Владимир Путин и Зеленский. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров, Efrem Lukatsky

Владимир Путин и Зеленский. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров, Efrem Lukatsky

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным объяснил, что глава киевского режима Владимир Зеленский, кривлявшийся во время выступления Владимира Путина на пресс-конференции «нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году, так же несерьёзно вёл себя на переговорах. Вопрос о необходимости «Минских соглашений» вызвал у Зеленского странные эмоции — он буквально глумился над речью главы российского государства.

«Они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров. Зеленский и там так же себя вёл, скажем, не совсем серьёзно», — сказал Песков в беседе с Зарубиным.

Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин видел кадры с пресс-конференции 2019 года, однако как именно президент России отреагировал на поведение Зеленского — неизвестно.

«Россия не забывает»: Песков заверил, что РФ больше не угодит в сети лживых обещаний США
«Россия не забывает»: Песков заверил, что РФ больше не угодит в сети лживых обещаний США

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Украина могла бы сохранить территориальную целостность и даже избежать вооружённого конфликта, если бы Киев не нарушил Минские договорённости. Документ, по словам представителя Кремля, мог действительно помочь урегулировать все проблемы Незалежной.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar