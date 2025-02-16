Украина могла бы сохранить все свои территории при себе и избежать конфликта, но Минские договорённости Киев решил не соблюдать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«В итоге получилось сделать документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Выйти на урегулирование, и, собственно, и Украина была бы цела, и не было бы издевательства над русскими на Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей на Донбассе отделиться от Украины», — считает представитель Кремля.