«Украина была бы цела»: Песков рассказал, в какой момент Киев допустил фатальную ошибку
Песков: Украина сохранила бы территории, если бы выполнялись Минские соглашения
Украина могла бы сохранить все свои территории при себе и избежать конфликта, но Минские договорённости Киев решил не соблюдать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«В итоге получилось сделать документ, который давал возможность тогда выйти на урегулирование украинской проблемы. Выйти на урегулирование, и, собственно, и Украина была бы цела, и не было бы издевательства над русскими на Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей на Донбассе отделиться от Украины», — считает представитель Кремля.
По словам Пескова, у жителей Донбасса возникло абсолютно нормальное желание отделиться от страны, правительство которой отдаёт приказы их «расстреливать из танков и из военных самолётов»
Всё это время поддержку киевскому режиму оказывала американская администрация, однако с приходом новых политиков в Белый дом появилась надежда на то, что Россия и Америка начнут говорить между собой о мире, а не о войне. Кроме того, спецпосланник президента США Келлогг недавно заявил, что Вашингтон не допустит повторения неудачных Минских соглашений.
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