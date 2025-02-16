«Путин будет рад!» Песков ответил на вопрос о приезде Трампа в Москву на Парад Победы

Президент России Владимир Путин будет рад видеть на праздничных мероприятиях на Красной площади в День Победы любых иностранных лидеров, включая американского лидера Дональда Трампа. В этом заверил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить с нами радость и гордость за этот день», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможности визита Трампа в Москву на 9 Мая в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.