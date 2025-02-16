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16 февраля, 09:35

«Путин будет рад!» Песков ответил на вопрос о приезде Трампа в Москву на Парад Победы

Песков: Путин будет рад принять 9 Мая в Москве любых лидеров, включая Трампа

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин будет рад видеть на праздничных мероприятиях на Красной площади в День Победы любых иностранных лидеров, включая американского лидера Дональда Трампа. В этом заверил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить с нами радость и гордость за этот день», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможности визита Трампа в Москву на 9 Мая в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее в Кремле уже заявили о готовности Путина приветствовать американского лидера на Параде Победы в Москве. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда отметил, что тема победы над фашизмом во Второй мировой войне сегодня «актуальна сейчас как никогда». Life.ru писал, кто из мировых лидеров точно приедет в Москву на праздничный парад.

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Андрей Бражников
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