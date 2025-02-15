Легендарный Аль Бано рассказал о подготовке «концерта мира» на Красной площади
ANSA: Аль Бано готовится к концерту в честь мира на Красной площади в Москве
Итальянский певец Аль Бано. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ник
Итальянский певец Аль Бано может выступить на Красной площади летом 2025 года в честь мирного завершения конфликта на Украине. Приглашение он получил от своего импрессарио в России, который ранее уже организовывал исполнителю выступления на четырёх мероприятиях с участием президента Владимира Путина.
«Он сказал мне быть готовыми «к концу августа или началу сентября, потому что мы будем организовывать концерт мира», — рассказал исполнитель в интервью итальянскому агентству Ansa.
По словам Бано, именно в ближайшее время между отношениями России и Украины произойдут некие перемены. Певец уверен, что импрессарио не ошибается, «так как он никогда не допускал ошибок за всё время наших рабочих отношений, и сейчас будет так же».
Напомним, что самый ожидаемый телефонный разговор между президентами России и США состоялся 12 февраля. В ходе беседы Трамп и Путин обсудили ситуацию на Украине и договорились о проведении встречи. Республиканец отметил, что его первая встреча с лидером РФ может пройти в Саудовской Аравии. По информации Кремля, этот вариант был обсужден во время телефонных переговоров.