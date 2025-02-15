Легендарный Аль Бано рассказал о подготовке «концерта мира» на Красной площади

Итальянский певец Аль Бано может выступить на Красной площади летом 2025 года в честь мирного завершения конфликта на Украине. Приглашение он получил от своего импрессарио в России, который ранее уже организовывал исполнителю выступления на четырёх мероприятиях с участием президента Владимира Путина.

«Он сказал мне быть готовыми «к концу августа или началу сентября, потому что мы будем организовывать концерт мира», — рассказал исполнитель в интервью итальянскому агентству Ansa.