В Кремле заявили о готовности Путина приветствовать Трампа на Параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин будет рад приветствовать американского лидера Дональда Трампа и глав других государств на параде, посвящённом Дню Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт 9 мая в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он подчеркнул, что Трампа также тепло встретят в Москве. Песков также добавил, что тема победы над фашизмом во Второй мировой войне сегодня «актуальна сейчас как никогда».