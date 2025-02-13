В Кремле заявили о готовности Путина приветствовать Трампа на Параде Победы в Москве
Песков: Путин будет рад приветствовать Трампа на Параде Победы в Москве
Президент России Владимир Путин будет рад приветствовать американского лидера Дональда Трампа и глав других государств на параде, посвящённом Дню Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт 9 мая в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Если будут страны, а тем более крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой Победы и значение этого дня, то, конечно же, мы, и особенно президент Путин, будет рад приветствовать их в Москве», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он подчеркнул, что Трампа также тепло встретят в Москве. Песков также добавил, что тема победы над фашизмом во Второй мировой войне сегодня «актуальна сейчас как никогда».
Напомним, в 2025 году исполняется 80 лет со дня Победы советского народа над нацистской Германией. Ранее Life.ru рассказывал, кто из зарубежных лидеров приедет в Москву на праздничный парад.
Life.ru